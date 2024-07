Nuit des Ã©toiles

Salle des fêtes et Moulins à vent de La Mure 26420 Vassieux-en-Vercors Tél. 06 76 46 38 44

Comme chaque année l’association Vassieux et son patrimoine (VESPA) organise sa nuit des étoiles, un rendez-vous devenu incontournable sur le Vercors-sud. Elle aura lieu ce vendredi 9 août sur le site des moulins à vent, au hameau de La Mure. (En cas de mauvais temps, repli à la salle des fêtes). Rappelons que les moulins à vent de Vassieux sont les derniers encore en élévation dans toutes les Alpes du nord, et c’est à ce titre qu’ils sont exceptionnels et que la commune, avec le soutien de l’association, va entreprendre prochainement leur restauration.

À partir de 19h30 repas (14/8EUR, réservation aux 04 75 48 27 93 ou 07 80 38 61 64 ), suivi à 20h30 d’un concert gratuit avec le duo Duolive : un répertoire qui emprunte aux styles jazz-swing, manouche, latin et qui revisite également des standards de la chanson française. Une rêverie poétique pour attendre la nuit et ses étoiles…

Une fois la nuit tombée, et après une information par la Parc du Vercors sur la Réserve internationale de ciel étoilée, des spécialistes vous proposeront une observation exceptionnelle du ciel, en commençant par le croissant de lune, ainsi que des projections sur grand écran. La technologie très poussée qui associe la puissance de l’informatique à un télescope très performant permet de projeter sur un grand écran des images captées en direct venues de toute notre galaxie et même au-delà.

Les plus curieux pourront participer dès 16h à la salle des fêtes à des animations gratuites : observation du soleil, découverte du ciel sur grand écran et une exposition : » Voyage au centre de la galaxie « .

Une occasion unique de mieux connaître notre univers, d’explorer notre ciel étoilé dans une ambiance festive et conviviale.

Cette soirée ouvrira le week-end de la foire de Vassieux, le lendemain, samedi 10 août, et du ball-trap, samedi et dimanche. Une semaine pleine d’animations dans le village, avec mardi 6 août le Bazar à Vassieux sur le thème du cirque.