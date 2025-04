Nuit Européenne des Musées au Musée de Valence

Pour la Nuit Européenne des Musées, le musée invite Grand Soir, co-fondateur du cabaret La Bouche à Paris. A cette occasion, l’artiste s’entoure de cinq autres figures du cabaret parisien, pour une proposition unique et sur-mesure. La Déliche, Derviche Contemporain, Eli El Sultan, Klaude et Sucre d’Orge et son luth Renaissance. Ensemble ils inventent pour la soirée un espace de liberté, d’émotions et de surprises, aux quatre coins du musée. Véritable immersion dans des imaginaires nouveaux, par la danse, la chanson ou le conte, la soirée propose au public d’adopter pour quelques heures le point de vue des marges, pour repenser nos réalités et le regard qu’on porte sur elles.