Nuits de la lecture – 3ème édition

LECTURES EN PYJAMA

Lectures pour enfants, diffusion sur Facebook vendredi 22 janvier

– 17h30 pour les petits de moins de 3 ans

– 18h30 pour les enfants de plus de 3 ans

et tout le weekend sur ville-pierrelatte.fr

QUIZ LITTÉRAIRES

À partir de 15 ans, jouez en ligne avec 3 niveaux de questionnaires

dont un spécial polar.

REPORTAGE PHOTOS

Découvrez les coulisses de la bibliothèque et passez une journée

avec les bibliothécaires.

LE SAVIEZ VOUS ? L’AVEZ-VOUS VU ?

Beaucoup de livres ont été adaptés au cinéma. Regardez la

littérature avec un oeil de spectateur.

SÉLECTION DES BIBLIOTHÉCAIRES

Spéciale » Nuits de la lecture » en accord avec le thème

» Relire le monde «