Animations proposées gratuitement : Lectures, goûter, ateliers créatifs, soupe de saison et concert de jazz !
Pour vivre la lecture autrement. Ce rendez-vous est gratuit et ouvert à tous (inscriptions sur place).
Nuits de la lecture- Médiathèque de Montoison
Dans le cadre de l’événement national » Les nuits de la lecture « , la Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée propose une soirée conviviale et immersive. Diverses animations pour éveiller l’imaginaire et la créativité des petits et grands !
Médiathèque de Montoison Chemin des Écoliers 26800 Montoison Tél. 06 30 74 00 12
