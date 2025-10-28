Concert

NYARAMI TRIO

CONCERT DE MUSIQUE TRADITIONNELLE DU BURKINA FASO

NYARAMI TRIO
Le 07/11/2025 20:00
Contacter par mail
Payant

Les chants en Dioula et les mélodies révèlent toute la chaleur et la profondeur de la musique traditionnelle du Burkina Faso.