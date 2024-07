Objectifs Vercors Nature Image – jour 2

Programme du jour :

– 6h30 ou 8h : observations matinales et petit déjeuner partagé au col de Vassieux avec François Arod naturaliste LPO, Thomas Cugnod et Fréderic Blanc Photographes animalier, Bernard Julien Animateur Nature

– 14h : sieste écoutée

– 15h à 18h : expo photos et atelier sur le terrain : technique photo

– 19h : repas Base Nature sur réservation

– 20h : théâtre « Loupo et renard ou l’accueil de l’étranger » … (Fable pour tous de 45 mn )

– 21h30 : film : « Promenons nous dans les bois » De Bruno Alles, musique de Joseph Fontaine en live !

Et si la caméra faisait partie de la nature ?