Octobre : Diffusion des Coupes du Monde d’Escalade en Direct à The Roof Vercors

Gros mois de compétition en vue ! Du bloc américain aux finales mondiales au Chili, venez vibrer devant les écrans de The Roof Vercors.

COUPE DU MONDE D’ESCALADE EN DIRECT : LE PROGRAMME D’OCTOBRE À THE ROOF VERCORS !

Gros mois de compétition en vue ! Du bloc américain aux finales mondiales au Chili, venez vibrer devant les écrans de The Roof Vercors.

Au programme ce mois-ci :

– 16, 17 & 18 oct : Bloc ? Salt Lake City (USA)

– 23, 24 & 25 oct : FINALE Coupe du Monde Difficulté & Vitesse ? Santiago (Chili)

? Infos retransmission : Diffusions en direct pendant nos horaires d’ouverture.

Horaires de la salle :

– Lun, Mar, Jeu, Ven : 11h – 22h30

– Mercredi : 9h – 22h30

– Week-end & jours fériés : 9h – 20h

On vous détaille les horaires exacts sur nos réseaux sociaux avant chaque étape !