Spectacle

Octobre rose à Valence

La ville de Valence se mobilise aux côtés de nombreux partenaires locaux et propose des rencontres avec des professionnels de santé, des informations, des activités créatives, culturelles et sportives, des ateliers d’auto-examen…

Octobre rose à Valence
du 04/10/2025 au 31/10/2025
Contacter par mail Site internet
Payant

Cette année encore, commerçants et artisans du centre-ville s’associent à cette campagne en décorant leur vitrine en rose, en confectionnant des friandises…

Certains monuments de la ville seront également illuminés en rose, pour l’occasion.