Basket dans le cadre d’Octobre Rose : Plateaux U11 (11h) et U18 filles (14h) et match de championnat U18 garçons (18h) du Basket Club Nyonsais, à la Maison des Sports.
Intervention de l’école de cirque Badaboum à la mi-temps, tombola, vente de Pin’s « Octobre Rose », gâteaux, boissons…
Octobre Rose du Basket Club Nyonsais
Bénéfices reversés à la Ligue contre le Cancer.
promenade de la Digue 26110 Nyons Tél. 04 75 26 50 00
