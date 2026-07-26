Oddleaf – La Coconnerie

Le phénomène planétaire du rock progressif en concert à la CoConnerie!

Depuis la sortie de leur premier album fin 2024, Oddleaf a enthousiasmé tous les chroniqueurs du rock progressif et soulevé les foules lors de concerts mémorables, en France et en Angleterre. Leurs mélodies inspirées au son seventie’s vous resteront dans la tête, et vous vous surprendrez à les fredonner en rentrant chez vous.

Avant leur participation à un gros festival dans le sud-ouest, venez les voir dans des conditions intimistes privilégiées.

https://oddleaf.bandcamp.com/album/where-ideal-and-denial-collide