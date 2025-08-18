Odile Gormand – Arts en buis

La saison 2025 se poursuit à la salle des Ursulines et nous accueillons pour cette 11 ème exposition la peintre Odile Gormand.

Odile nous parle de son travail :

« Fascinée par le spectacle du monde, l’acte de peindre est pour moi une tentative de retranscrire une émotion, une atmosphère, une lumière, un moment unique et fugitif qui m’ont touchée, émue, émerveillée. Le thème de mes tableaux est donc aussi varié que ce que je vois, inspiré par mon environnement, que ce soit à la maison, autour de chez moi ou en voyage. Cette diversité est celle d’un regard ébloui et toujours neuf porté comme pour la première fois sur la surprenante et insondable beauté de la création.

Le tableau s’élabore dans un état contemplatif, sans recherche d’effet pour l’effet, chaque coup de pinceau au service de cette intention d’exprimer inlassablement, au plus juste, ce qui ne cesse de me toucher jour après jour. »

Nous vous convions au vernissage qui se déroulera le samedi 23 Août à partir de 18 h.