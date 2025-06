OFIRA – Echos sacrés- Post classique- Electro

OFiRA

Alternative Classical Music// Sacred Echoes, Modern Textures.

Fondé par Brieuc Angenot et Eugénie Defraigne en 2024, OFiRA est un duo Bruxellois qui explore la résonance des musiques anciennes à travers un prisme contemporain.

En mêlant chant contre-ténor en latin, violoncelle et textures électroniques modernes, le duo crée une musique immersive où sacré et modernité se rencontrent.

Ils développent en duo un répertoire original qu’ils agrémentent avec la collaboration avec le compositeur Lionel Polis