OKTOBERFEST A LA BRASSERIE DE LA PLEINE LUNE – VENDREDI 3 OKTOBRE.
Saviez-vous qu’à la Pleine Lune, on aime particulièrement l’Allemagne, l’Alsace, ses bretzels et sa bière ?
Alors pour célébrer la fête nationale allemande, on se plonge dans l’ambiance bavaroise de l’Oktoberfest le 3 octobre !
Au programme :
– Happy hour de 17h à 19h – 5EUR la pinte !
– DJ set avec le collectif @bon.soir qui nous fera danser toute la soirée
– Jeu concours : porté de fût et lot surpriiiiiise
– Bretzels et gendarmes à grignoter
Et surtout, n’oubliez pas vos tenues traditionnelles bavaroises !