Saviez-vous qu’à la Pleine Lune, on aime particulièrement l’Allemagne, l’Alsace, ses bretzels et sa bière ? Alors pour célébrer la fête nationale allemande, on se plonge dans l’ambiance bavaroise de l’Oktoberfest le 3 octobre !

OKTOBERFEST A LA BRASSERIE DE LA PLEINE LUNE – VENDREDI 3 OKTOBRE.

Au programme :

– Happy hour de 17h à 19h – 5EUR la pinte !

– DJ set avec le collectif @bon.soir qui nous fera danser toute la soirée

– Jeu concours : porté de fût et lot surpriiiiiise

– Bretzels et gendarmes à grignoter

Et surtout, n’oubliez pas vos tenues traditionnelles bavaroises !