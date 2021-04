Olivier Small et François Millon- Artistes en résidence à la Roseraie

Olivier Small, clown-plasticien et François Millon, peintre, reviennent sur les lieux de leur enfance et de leur ancienne école pour y restaurer leur Jardin des Câlices grande fresque murale, peinte par eux en 1971 sur le plus haut mur de la Roseraie.

Olivier Small, clown-plasticien et François Millon, peintre, reviennent sur les lieux de leur enfance et de leur ancienne école, du 13 au 24 mai 2021, pour y restaurer leur Jardin des Câlices grande fresque murale, peinte par eux en 1971 sur le plus haut mur de la Roseraie (photo ci-contre).

Pour vous permettre d’observer leur travail, et de visiter une exposition de leurs oeuvres, les jardins privés de la Roseraie seront ouverts librement et gratuitement mais dans le respect strict des règles sanitaires en vigueur.

Adresse : La Roseraie, 11 Montée du Jas, parking Maleval – Dieulefit.

Ouverture au public : les après-midis de 13h30 à 17h30, du jeudi 13 au dimanche16 mai (week-end de l’Ascension) puis du samedi 22 au lundi 24 mai (week-end de la Pentecôte).

Accueil réservé aux quatre classes de l’école du Juncher les 18 et 21 mai.

Olivier Small est né à Dieulefit et a passé son enfance et son adolescence à l’école de La Roseraie que ses grands-parents Pol et Madeleine Arcens ont créée en 1939 et que ses parents Micky et Françou ont dirigée jusqu’à sa fermeture en 1971. Il est le créateur d’un concept humoristique, artistique et environnemental, le Basura Cirkus, une expo-spectacle de ses déchets d’oeuvres essentiellement fondé sur l’art de la récup’ et du recyclage.

François Millon a été élève de La Roseraie entre 1968 et 1971. Peintre et grand voyageur, il travaille sur des supports variés, souvent de grande taille avec des techniques de peintures acryliques ou mixtes issues de l’art primitif ou de l’art brut.

Vous trouverez sur place également un ouvrage retraçant l’histoire de la Roseraie de 1929 à 1971, illustré de nombreuses photos et documents : Les Cahiers de la Roseraie : une école libre de Dieulefit au coeur du 20ème siècle.

Contact et organisation

Nadia Nelson : nadianelson@me.com ; Tel 06 07 04 82 64.

Lien vers le travail d’Olivier Small et François Millon

OH’SMALL : https://ohsmall.format.com ; Tel 06 26 66 97 30

François Millon : https://www.fmillon.com