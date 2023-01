Olympiades Gym/Parkour/BreakDance – Gymnase Besson

Au programme :

– 13h30 : Accueil et échauffement

– 14h : 1. Démo Gymnastique par l’AGTT GYM

2. Démo Parkour par l’AGTT GYM et le comité départemental

3. démo breakdance par WILLY HEM, breaker représentant la france aux j.o 2024

– 15h : Initiations libres d’une des 3 activités encadrées par les coach et pratiquants

– 16h : Ateliers pratiques & Quizz sur les JO proposés par le CDOS

– 17h : Remise cadeaux & gôuter convival offerts par la ville