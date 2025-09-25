Que peut-on considérer comme grave ? La mort ? La dépendance affective ? Le regard des autres? Le triple menton ? Les planétariums ? Ou pas grand-chose ?
En guise de réponse, Aude Alisque s’amuse, avec un enthousiasme contagieux, à mettre des froufrous sur les petites et grandes tragédies de l’existence.
A la recherche de l’apaisement et de l’acceptation de soi, elle propose des décalages surprenants et décomplexants qui allègent la gravité.
One man show : Aude Alisque dans « Gravité »
La gravité, c’est comme la vie : c’est inévitable, c’est lourd parfois, mais c’est pas si grave que ça.
Quai Thannaron 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 04 75 42 96 65
