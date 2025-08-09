One man show : Caméléon

Atteint d’un trouble déficitaire de l’attention et d’hyperactivité, il vous raconte son parcours de vie, ses années à l’école plutôt chaotiques mais grâce auxquelles il est ici devant vous ce soir.
Natif du nord, il a vadrouillé pour arriver maintenant à la montagne.
Sensibilisé très tôt au handicap, il brise tous les tabous et prouve que l’on peut rire de tout et de tout le monde.
Une famille de bobos l’amène vite à se « boboïser » comme il dit, mais ce n’est tout de même pas un mode de vie où il est à l’aise et il vous en parle avec légèreté.