« Je suis prof mais je me soigne » suivi de « Je suis parent mais je me soigne…. »

Il s’agit de l’histoire d’un professeur de mathématiques qui sombre dans un Burn out complet, vis à vis de sa situation professionnelle et personnelle.

Il se reconstruit à travers des lectures, des rencontres mais surtout des prises de consciences.

Je suis prof mais je me soigne est un spectacle à la fois comique et émouvant, mais plus important encore il fait réfléchir…..