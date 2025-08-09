One man show : J’aurais voulu être Françoise Arthaud

Un seul en scène mêlant humour, poésie et émotion, qui célèbre la liberté et l’aventure autour du personnage de Florence Arthaud.

« 18 novembre 1990. La nuit commence à tomber sur la Guadeloupe au moment où Florence Arthaud arrive dans le port de Pointe-à-Pitre à la barre de son trimaran Pierre Ier. Elle a 33 ans et vient de remporter la Route du Rhum, devenant la première femme à s’imposer dans une course en solitaire.

Je suis alors adolescent, et je suis immédiatement fasciné par l’image de cette navigatrice triomphante, sa chevelure rousse et son bateau brillant. En m’intéressant petit à petit à son parcours et à son histoire, je découvre un personnage absolument entier, qui trace son chemin comme elle l’entend, sans s’embarrasser du regard des autres. Libre, intensément libre.

Dans ce nouveau spectacle, je me penche avec humour et autodérision sur quelques épisodes qui ont marqué mon adolescence et ma vie de jeune adulte : les années lycée, les premiers amours, la découverte du monde du spectacle.

En invoquant régulièrement Florence Arthaud, comme une référence de vie, une figure tutélaire, et en m’interrogeant sur la construction d’un chemin de vie, sur la liberté. Et ses limites. »

Un hommage vibrant et humoristique sur une femme inspiratrice, une injonction farouche à poursuivre ses rêves !