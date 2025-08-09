One man show : Merci Vasectomie

À 30 ans, Michaël s’est fait castrer. C’est pas une décision de justice, c’est son choix.

du 28/11/2025 20:30 au 29/11/2025 20:30

11 quai Thannaron 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 06 10 78 56 36

Payant

Gentil misanthrope, voire bisounours sociopathe, Michaël Delacour s’interroge sur les raisons qui l’ont poussé à ne pas faire d’enfant. Il pose un regard à la fois bienveillant et sans concession sur notre société, ses combats, et partage ses réflexions avec un humour subtilement trash.

Comment s’inscrire en tant qu’homme dans un discours féministe quand on aime les blagues graveleuses ?
L’humour peut-il offenser pour faire bouger les lignes ?
Faut-il euthanasier les connards pour abréger nos souffrances ?

Merci Vasectomie est un one man show à tendance philosophique d’où l’on ressort avec plein de sujets de conversation et de réflexion.