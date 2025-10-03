Mais parfois c’est un fardeau, c’est chronique, c’est maladif et ça entraîne tout le monde dans un tourbillon de stress et de violence. Jean-Vincent, conscient de cela, s’est spécialisé dans le coaching en gestion de la nervosité et de la maîtrise de soi. Ce soir, Jean-Vincent a décidé de réunir ses patients chez lui autour d’un dîner, dans une atmosphère zen, sereine et totalement détendue.
One man show: Nerveux
En 2025, l’atmosphère est tendue : tu es nerveux, je suis nerveux, les gens sont nerveux.
Alors parfois c’est bien d’être nerveux, certes, car ça offre un élan de courage pour ne pas se laisser marcher sur les pieds.
Espace Girodet 100 rue du Toueur 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 04 75 43 38 88