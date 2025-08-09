One man show : Respect ou pas respect ?

Rayma, humoriste belge et papa à plein temps (et à demi-patience), revient avec son troisième seul en scène, plus mordant, plus drôle… et toujours aussi humain.

Dans une époque où tout le monde exige du respect, Rayma pose la vraie question : et si on commençait par se regarder dans le rétro ? Parents, enfants, voisins… tout le monde en réclame, mais est-ce qu’on sait vraiment en donner ?

Avec son style mêlant tendresse, lucidité et (un peu) de mauvaise foi, il enchaîne les situations du quotidien dans lesquelles on se reconnaît tous un peu trop. Il parle de la vie de famille, des rapports humains, du vivre-ensemble, des coups de sang… et de ces moments où l’on se dit : » Je suis peut-être un peu con, là, non ? »

Drôle, touchant et terriblement actuel, ce spectacle parle à tout le monde. Même à ceux qui pensent toujours avoir raison. (Et on est nombreux)

Un seul en scène qui fait rire, qui fait du bien, et qui pousse (gentiment) à se regarder dans le miroir.

Sans se juger. Ou alors juste un peu.