One man show : Thierry Roudil dans « Titi fait son show latin »

Pour vous expliquer comment il est passé de la Police Judiciaire à la scène, Thierry va devoir vous parler de son intimité.

Thierry passe en revue ses déboires sentimentaux depuis son adolescence jusqu’au fameux cap de « la cinquantaine ».

Il aura pourtant tout fait pour vous séduire mesdames. Tour à tour animateur radio, breakdancer, gardien de la paix, inspecteur de police, barman… et humoriste.

Ça pique mais il ne baisse pas les bras. Les années passent et on pourrait le croire devenu misogyne… Mais non, il garde encore espoir, et son spectacle s’achève sur un moment d’émotion plein de promesses.

Une oeuvre originale et pétillante, à mi chemin entre le stand up et le one man, parfois grinçante mais toujours de bon esprit. Un spectacle terriblement réjouissant.