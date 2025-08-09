One man show : Viven Pianet dans Hors série

Vivien c’est un milk-shake « Banane-saucisse de Morteau ».
Il passe de Dalida à Débila, de la Martinique au Haut-Doubs, jamais hors-sujet toujours hors-série.

One man show : Viven Pianet dans Hors série
du 19/09/2025 20:30 au 20/09/2025 20:30

11 quai Thannaron 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 06 10 78 56 36

Contacter par mail Site internet
Payant

Il enchaine les sketchs, avec des personnages très caricaturaux, qui sentent le vécu…Muni d’une simple écharpe et d’une coupe de cheveux, qu’il module selon les besoins, ce n’est pas moins d’une dizaine de personnages qui défile sur scène, avec la participation du public qui rit sans retenue et en redemande.