One woman Show : Karaoké

Durant une heure, elle interroge et s’amuse de ses propres contradictions : pourquoi en faire trop quand on ne se sent pas assez ? Pourquoi juger les autres quand on veut se faire accepter ? Comment faire quand on n’est pas une bonne féministe ? Comment devenir parent quand on a encore l’impression d’être un enfant ? Pourquoi monter sur scène quand on a peur du regard des autres ?
Avec son énergie solaire, ses mimiques et son sens de la punchline, Alice Lombard vous présente un premier spectacle drôle, tendre et sincère.