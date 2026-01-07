One woman show : Karo dans No Limit – Festival du Quai

Entre personnages délirants et punchlines affutées : un one woman détonnant pour 1h de rire !

Avec un humour grinçant et piquant, c’est avant tout une plume acérée, des textes percutants mêlant désinvolture et expérience de vie quotidienne ; et surtout une autodérision à toute épreuve. On parle de la vie, de la charge mentale, de l’identité féminine, tout ça avec dérision pour se moquer un peu, et déculpabiliser beaucoup. Avec ses personnages délirants, drôles et touchants, oubliez tout et laissez-vous transporter hors de votre quotidien pour 1h de rire.

A mi-chemin entre Bridget Jones et Basic Instinct, Karo, langue maîtrisée, punchlines affutées, incarne une femme moderne et sans tabous ; une femme multiple, à l’adaptabilité déconcertante.

Vivre ses rêves plutôt que rêver sa vie.

Sans filtre et « no limit » !