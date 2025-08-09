One woman show : La vie n’est pas un conte de fée

Il était une fois Stéphanie, indépendante, drôle, accrochée à ses rêves de cinéma comme aux apéros margaritas.

Dans les contes de fées les princesses vivent heureuses avec un prince et ont beaucoup d’enfants. Mais on est plus souvent des guerrières que des princesses, car les contes de fées, ça n’existe pas, les petites filles ne naissent pas dans les roses, et si tu perds ta chaussure à minuit, c’est à cause de la téquila.

La vie ce n’est pas une gaufrette.

Stéphanie va devoir partir au combat.

Après avoir joué dans de nombreuses comédies dans toute la France, Irina Gueorguiev livre ici une histoire intime et à la fois universelle, et explore le désir d’enfant avec humour mais aussi beaucoup de sensibilité.