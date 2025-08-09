One woman show : Namasté Again

Faut-il acheter en soldes, en vrac ou chez Emmaüs ?
Faut-il boire avec une paille en inox ou boire cul sec ?
Faut-il voyager en avion ou dans l’Aveyron ?
Faut-il avoir des animaux, des enfants ou Netflix ?

du 24/10/2025 20:30 au 25/10/2025 20:30

11 quai Thannaron 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 06 10 78 56 36

Contacter par mail Site internet
Payant

La Terre vit sur ses réserves. À Paris, Valérie s’en fout. Jusqu’à ce que….

Pour la suite de l’histoire, il faudra venir la voir.

Un spectacle plein d’espoir (mais pas que), drôle (mais pas que) et Valérie chante (mais pas que).