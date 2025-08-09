One woman show : On va parler de moi, j’préfère !

Emilie est drôle, belle, pétillante, et s’affirme sans nul doute comme la révélation de l’année de l’humour au féminin.

« Emilie n’a pas l’habitude de parler d’elle à la troisième personne lorsqu’elle s’adresse à son public… Alors je vous invite personnellement à découvrir tout mon talent lors de mon premier seul en scène.

Vous y croiserez une formatrice névrosée et des stagiaires désabusés, une cliente ingénue face à un agent immobilier à l’ego démesuré, ou encore des sportifs intégristes à travers les yeux d’une accro de la fête. Ensemble, on va parler amour et désillusion, rêve et réalité, passion et excès.

Mais surtout. On va parler de moi, j’préfère ! »