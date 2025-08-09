One woman show : Suivez-moi !

Alliant légèreté et profondeur, Stand up et personnages, Delphine s’amuse à vous livrer sa vision de l’amour, des enfants, du travail…

du 10/11/2025 au 11/11/2025

11 quai Thannaron 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 06 10 78 56 36

Contacter par mail Site internet
Payant

Et à caricaturer l’absurdité du monde à travers Mélissa Titpeste, Christine Cégété, Félix Felguet, Rasta Bonheur et Roger Céhères.

Un seul fil nous reliera : le feel good !