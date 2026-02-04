Sport

Open Danse Sportive Donzère

L’association Interdance Donzère en collaboration avec ADSD sont heureux de vous présenter leur 2eme compétition Open de danse sportive.
Familles, amis et compétiteurs, nous vous donnons rendez-vous le Samedi 21 Mars 2026 à la Halle des Sports de Donzère.

Le 21/03/2026 10:00

Avenue Pierre de Coubertin 26290 Donzère Tél. 06 18 78 16 67

Payant

Nombreux shows lors de la journée : pôle dance, rock acrobatique, dance hall et boogie.
Buvette et restauration sur place.