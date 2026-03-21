Cette manifestation sportive vise à promouvoir la pratique du tennis de table handisport, valoriser l’accessibilité du sport pour tous et montrer une performance sportive impressionnante.
Sport
Open National Tennis de table
Compétition de handisport de Tennis de Table. Rassemblera des pongistes handisport, toutes catégories confondues, dans le cadre d’une compétition reconnue au niveau national. . Une dotation sera offerte aux 3 premiers de chaque catégorie !
Le 28/03/2026 09:00 Informations complémentaires
Gymnase Aragon route de Génissieux 26100 Romans-sur-Isère Tél. 06 28 19 23 62
Gratuit pour les visiteurs