Sport

Open National Tennis de table

Compétition de handisport de Tennis de Table. Rassemblera des pongistes handisport, toutes catégories confondues, dans le cadre d’une compétition reconnue au niveau national. . Une dotation sera offerte aux 3 premiers de chaque catégorie !

Open National Tennis de table
Le 28/03/2026 09:00

Gymnase Aragon route de Génissieux 26100 Romans-sur-Isère Tél. 06 28 19 23 62

Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Cette manifestation sportive vise à promouvoir la pratique du tennis de table handisport, valoriser l’accessibilité du sport pour tous et montrer une performance sportive impressionnante.