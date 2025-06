Opéra Aquatique Singing in the Pool

Cette année vous pourrez assister à un opéra dans l’eau – si si – « Singing in the pool ».

Un spectacle d’opéra inédit en piscine, où chanteurs et nageurs de haut niveau se rencontrent pour créer une performance artistique et sportive unique. Découvrez un opéra d’un genre spécial avec la Compagnie Harmonieuse Disposition.