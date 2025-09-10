Le comte Walner a perdu sa fortune au jeu, mais il espère malgré tout faire un beau mariage pour sa fille Arabella. Parmi les prétendants au statut de futur mari se trouve Matteo, un jeune homme qui ignore que les lettres qui lui parviennent ne sont pas écrites par Arabella, mais par sa soeur…
Opéra au Cinéma – Arabella
Dans le cadre de la programmation Opéra au Cinéma, Le Ciné Planète projette Arabella en HD: cet opéra en 3 actes est donné par The Metropolitan Opera, avec une production inédite.
14 place Jean Jaures 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 71 94 32