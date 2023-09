Créé en 2005 dans la Drôme, le Chœur Odyssée est reconnu pour l’ambition de ses créations. Véritable opéra choral, Les Captifs, un songe de Lully réunit six musiciens spécialistes de la musique baroque et les 35 choristes dirigés par Philippe Simon.

Ils alternent ouvertures solennelles, ritournelles endiablées ou interludes mystérieux de Lully, compositeur qui a su magnifier l’esprit et le goût français.

Fantaisie chorale où des humains, captifs du monde invisible, se libèrent de leurs entraves… Création originale à partir de 3 opéras de Lully. 1ère partie : La

pastorale des Amants magnifiques et Trois Motets.

A l’instar des précédents projets du Chœur Odyssée (« Un Orfeo imaginaire » en 2018 et « Les Reines de Purcell » en 2021) voici à nouveau un « opéra choral ».

Comme dans la tragédie grecque, le chœur y aura le rôle principal autour de quelques personnages, tout au long d’une fantaisie chorale en langue française, mise en scène avec décors, costumes et lumières.

6 musiciens et une soliste, spécialistes de la musique baroque, accompagnent les 35 choristes du Chœur Odyssée et alternent les ouvertures solennelles, ritournelles endiablées ou interludes mystérieux de ce grand maître qui sût magnifier l’esprit et le goût français.

Direction musicale et harpe baroque : Philippe Simon / Soprano solo : Marine Beelen / Hautbois, Cor anglais & Flûtes : Jean-Pierre Arnaud / Hautbois & Cor Anglais : Céline Reymond / Violon et Alto : Loïc Maitre / Alto : Gauthier Lodéon / Viole de Gambe & Flûtes : Kathryn Leuchter / Mise en scène « Les Captifs » : Katia Larvego

Durée du spectacle : 1h30

Le Chœur Odyssée :

Créé en 2005 et dirigé par Philippe Simon à Puy Saint Martin, puis à Chabeuil en 2014 avec un deuxième groupe, le Chœur Odyssée est aujourd’hui reconnu pour la qualité de ses réalisations.

La cathédrale de Valence, le prieuré de Manthes, la basilique Ste Anne de Bonlieu, l’abbaye de Léoncel, la Collégiale de Grignan, les théâtres de Die, St Marcel les Valence… et bon nombre d’autres lieux ont accueilli, plusieurs fois pour certains, les concerts et spectacles du Chœur Odyssée depuis sa création.