PAPAGENO – Une Flûte enchantée… comme vous ne l’avez jamais vue !
Et si l’opéra devenait un véritable terrain de jeu ?
Avec Papageno, le personnage le plus attachant et fantasque de La Flûte enchantée de Mozart prend les commandes d’un spectacle aussi drôle que poétique.
Tout commence comme une simple audition… mais très vite, les frontières entre répétition et représentation s’effacent. Les personnages s’animent, les situations dérapent avec humour et la magie de Mozart opère.
Pensée pour tous les publics, cette adaptation en français mêle théâtre, chant et musique avec fraîcheur et légèreté. Que vous soyez amateur d’opéra ou simplement curieux de vivre une belle soirée, Papageno est une invitation à redécouvrir ce chef-d’oeuvre sous un regard nouveau.
? Un spectacle vivant, joyeux et accessible, à partager en famille ou entre amis, dans le cadre exceptionnel de l’Ancien Monastère de Sainte-Croix.
OPERA – Papageno – La flûte enchantée
Papageno [La Flûte enchantée] par la Compagnie des voix liées
Populaire et truculent, Papageno est le personnage comique de la Flûte
Enchantée. Une Flûte enchantée… comme vous ne l’avez jamais vue !
Et si l’opéra devenait un véritable terrain de jeu ?
54 PLACE DE L EGLISE TEMPLE 26150 Sainte-Croix Tél. 04 75 21 22 06
PAPAGENO – Une Flûte enchantée… comme vous ne l’avez jamais vue !