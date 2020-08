Operacion tango en duo – Tatuaje

Laurent Touche, Piano et Jacques Gomez, voix. À Buenos-Aires, la première chose qui frappe le voyageur étranger, c’est cette présence du tango. Qu’on le danse ou qu’on le chante, du cabaret au parvis du San Martin, il est partout, éclectique et vivant.

La chanson s’accompagne parfois d’une simple guitare, et comme une vieille ballade, on vous la murmure d’une voix suave, un oeillet à l’oreille, le soir, à la lueur des portes des bars obscurs de San Telmo. Elle devient électrique et vibrante, quand elle est interprétée par une chanteuse aux allures de rockeuse de charme qui harangue la foule du public d’un coin de la scène à l’autre, alors qu’on ne sait plus très bien quelle messe ou quel rituel se jouent.