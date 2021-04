Orchestre : Soul Symphonic

La Motown, la Soul, les débuts du Funk, du Disco…: une période foisonnante musicalement, avecl’utilisation fréquente d’orchestres symphoniques en accompagnement, en plus de la rythmiquehabituelle (basse-batterie-guitare-clavier…).Ce sera l’occasion de (re)découvrir toute une collection de titres maintes fois entendus, fredonnés,dansés, à travers les voix les plus célèbres de cette époque: The Crusaders, Barry White, Earth Wind& Fire, Redbone, Ray Charles, Labi Siffre, et bien d’autres…Il fallait obligatoirement une rythmique pour ce projet, et ce sera un groupe constitué spécialementpar les cinq professeurs de Musiques Actuelles du conservatoire: Sandrine Marchetti (clavier),Alexandre Bes (basse), Alexandre Martin (guitare), Jean-Baptiste Biousse (batterie) et ClotildeHardouin (chant).