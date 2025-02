Oscar et la dame rose

Un seul en scène interprété par Marjan Brinkman dans lequel elle exprime une relation sensible et émouvante avec le jeune Oscar qui vit à l’hôpital pour enfant. Une texte écrit par Eric-Emmanuel Schmitt.

Nous allons partager douze jours de la vie d’Oscar, 12 jours cocasses et poétiques, 12 jours pleins de personnages drôles et émouvants. Mamie Rose noue avec Oscar un très fort lien d’amour. Un texte exprimé par la comédienne avec grâce et poésie.