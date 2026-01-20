Bou fête son anniversaire : aujourd’hui elle va avoir 4 ans.
Pour l’occasion, Doudou s’est caché et lui a laissé des indices pour le retrouver.
Avec l’aide des enfants, Bou va devoir jouer avec les chiffres, les couleurs et d’autres énigmes afin de remettre la main sur Doudou !
Un spectacle participatif dans lequel les enfants (même tout petits) sont à l’honneur et pourront aider la comédienne mais également danser ou chanter avec elle !
Où est passé Doudou ?
Compagnie : Revolt
Metteur en scène : Marion Levy
Auteur : Marion Levy
Durée : 0h40
70 Allée E. Farnier ZA des Laurons 26110 Nyons Tél. 07 83 07 59 75
