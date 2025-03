OUVERTURE DE LA SAISON MUSICALE 2025 DE LA CHAPELLE SAINT JEAN

Duo LOS VAGOS Chant, guitare et percussions Musiques d’Amérique latine, des Antilles, du Cap Vert et chansons françaises

Apéro-concert en libre participation aux frais, suivi d’un repas tiré du sac

Ensemble, Tibo et Zaza composent une mosaïque musicale colorée, où les rythmes latinos se mêlent aux zouks antillais, aux mornas capverdiennes et aux chansons françaises ensoleillées. Leurs concerts sont une célébration de la diversité, où le public danse, chante et rêve d’horizons lointains.

Laissez-vous emporter par l’énergie du duo » Los Vagos « , une aventure musicale qui invite à la joie, au partage et à la découverte des cultures du monde.