En fin de matinée, passez un moment convivial autour d’une apéritif, puis à 12h30, possibilité de profiter de la paëlla (sur place ou à emporté).
Exposition, Visites
Ouverture de l’ancienne station Antar – Journées Européennes du Patrimoine
Exposition de véhicules anciens, présentation sur toutes les huiles de l’époque, exposition de motos anciennes, plaques émaillées et pompes à essence d’époque .
Le 20/09/2026 09:00 Informations complémentaires
100 avenue du Facteur-Cheval 26260 Charmes-sur-l'Herbasse
Gratuit pour les visiteurs