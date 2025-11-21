L’ouverture officielle du Marché aux Truffes de Saint-Paul-Trois-Châteaux marque le début de la saison, avec une matinée festive. Le défilé musical de la Confrérie du « Diamant Noir » et de la Gastronomie et les trufficulteurs accompagnés de leurs chiens anime les rues, suivi de la bénédiction des chiens truffiers devant la cathédrale. Sur la place de l’Esplan, les étals offrent les premières truffes de la saison, tandis que les visiteurs peuvent déguster les fameuses ravioles aux truffes et autres plats truffés préparés par un chef. Un événement convivial et gourmand à ne pas manquer !
La saison se poursuit ensuite avec le marché aux truffes, chaque dimanche matin jusqu’à mi-mars.
Ouverture du Marché aux Truffes de Saint-Paul-Trois-Châteaux
Place de l'Esplan 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Tél. 04 75 96 59 60
