Ouverture du village provençal

Superbe village provençal où vous découvrirez des santons animés, des métiers anciens, une partie de pétanque, un berger et ses brebis…

C’est en 1983 qu’Aimé et Simone BRUN ont commencé leur crèche, à la demande de leur fille. Simone BRUN réalisait les santons en argile et les peignait et Aimé BRUN s’occupait de motoriser ceux-ci.

Année après année la crèche s’est agrandie et a occupé différents lieux avant de trouver son écrin définitif rue Pierre Sémard.

En 2011, ce village provençal devient municipal et est restauré et agrandi.

Sur un espace de 40m², vous découvrirez un village de 341 santons dont 114 animés (les bugadières, le boulanger, le potier, le ferronnier…) avec certains sites historiques de la ville de Pierrelatte comme le Rocher, la Tour de l’Horloge, la Chapelle des Pénitents…

Venez admirer le travail remarquable de M. et Mme BRUN, rien n’est oublié et tout semble réel, pour le plus grand bonheur des petits comme des grands…