Ouvrières, Mémoires dans la peau nous plonge dans deux histoires parallèles, qui ont pour point commun de mettre en scène la vie intime et le quotidien de femmes ouvrières drômoises à deux moments différents du 20ème siècle. L’action se déroule simultanément dans deux espace-temps : on suit le parcours de trois ouvrières de la cartoucherie de Valence pendant la première guerre mondiale, et celui de trois ouvrières de la chaussure à Romans dans la période post-68. Au fil du texte, qui croise et entremêle ces différentes trajectoires de vies, on perçoit les différences mais aussi les résonances des conditions et des intimités de ces femmes. A la fin de la pièce, on bascule dans un nouvel espace-temps avec l’apparition de la » femme d’aujourd’hui « , qui fait résonner à notre époque la voix de ces femmes invisibles.
Une scénographie originale, évolutive et inventive, permet aux comédiennes de passer d’une époque à l’autre avec fluidité, et de tirer les fils parallèles de ces destins croisés.
La création musicale originale » en live » de Chloé Serme-Morin, alias Caïman, accompagne avec finesse l’entremêlent de ces vies anonymes.
Avec ce projet, qui articule démarche artistique et recherche historique, la Cie des Lisières est lauréate de l’appel à projets » Mémoires des 20ème et 21ème siècles » porté par la DRAC et la Région Auvergne Rhône-Alpes.