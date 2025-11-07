Théâtre musical – dès 12 ans – par la cie des Lisières Des vies d’ouvrières se croisent, s’entremêlent et se répondent : dans leur corps et leur intimité résonne leur labeur quotidien à l’usine et au foyer.

Ouvrières, Mémoires dans la peau nous plonge dans deux histoires parallèles, qui ont pour point commun de mettre en scène la vie intime et le quotidien de femmes ouvrières drômoises à deux moments différents du 20ème siècle. L’action se déroule simultanément dans deux espace-temps : on suit le parcours de trois ouvrières de la cartoucherie de Valence pendant la première guerre mondiale, et celui de trois ouvrières de la chaussure à Romans dans la période post-68. Au fil du texte, qui croise et entremêle ces différentes trajectoires de vies, on perçoit les différences mais aussi les résonances des conditions et des intimités de ces femmes. A la fin de la pièce, on bascule dans un nouvel espace-temps avec l’apparition de la » femme d’aujourd’hui « , qui fait résonner à notre époque la voix de ces femmes invisibles.

Une scénographie originale, évolutive et inventive, permet aux comédiennes de passer d’une époque à l’autre avec fluidité, et de tirer les fils parallèles de ces destins croisés.

La création musicale originale » en live » de Chloé Serme-Morin, alias Caïman, accompagne avec finesse l’entremêlent de ces vies anonymes.

Avec ce projet, qui articule démarche artistique et recherche historique, la Cie des Lisières est lauréate de l’appel à projets » Mémoires des 20ème et 21ème siècles » porté par la DRAC et la Région Auvergne Rhône-Alpes.