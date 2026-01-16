On (re)découvre les classiques : les bottes de 7 lieues, les chaussures de Cendrillon et on se laisse surprendre par la » Pantoufle à la Belle-Poule « .
Cette visite contée se prolonge par un atelier créatif où chaque participant décore sa propre chaussure inspirée des récits imaginaires.
Parcours conté : « Les souliers enchantés «
Une visite immersive au coeur des collections du musée à partager en famille autour de contes et légendes.
Rue Bistour 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 05 51 86
