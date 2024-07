Fondé à la fin de l’année 2018 par la pianiste Madeleine Cazenave en compagnie du contrebassiste Sylvain Didou et du batteur Boris Louvet, Rouge se sera vite fait fune place dans le paysage aussi riche que diversifié du nouveau jazz hexagonal.

Sa sélection en 2020 par le dispositif Jazz Migration à été l’opportunité de tester ses compositions au fil de nombreux concerts.

Indéniablement, à la fois farouche et introvertie, tendre et violente dans la même inflexion, Madeleine Cazenave marque de sa sensibilité néoromantique aux accents hyper-contemporains les orientations esthétiques du trio.

En rejoignant aujourd’hui Label Bleu pour publier avec » Vermeilles » un second album aussi ambitieux que séduisant, ROUGE franchit un nouveau cap. Si l’on retrouve pour l’essentiel les mêmes ingrédients que dans leur premier album » Derrière les paupières » le trio a incontestablement gagné en maturité et en maîtrise collective.

Passant de grooves cotonneux minimalistes empreints d’une sorte de mélancolie pop (Feu,Louves,Move in) ; à des compositions hybrides aux mouvements contrastés laissant sourdre des références plus ou moins subliminales ; à la musique classique (Granit, Tempête) voire à la chanson (le très beau Strawberries in the Dark) ROUGE réaffirme ici avec force et talent la singularité de son univers.