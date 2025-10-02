« Paris à la Belle Epoque » duo violoncelle/piano

Passionnés de musique de chambre, la violoncelliste Pauline Bartissol et le pianiste Laurent Wagschal jouent régulièrement en duo et en diverses formations depuis 2016. Réunissant à leurs côtés différents chambristes curieux des répertoires rares, ils entreprennent en 2020 le projet complètement inédit de jouer l’intégrale de la musique de chambre pour piano et cordes de Camille Saint-Saëns. On peut les entendre régulièrement sur les ondes de France Musique, dans le cadre notamment des émissions En pistes et Générations France Musique, le live.
PROGRAMME :
Florent Schmitt (1870-1958) – Chant élégiaque op. 24
Guy Ropartz (1864-1955) – Sonate n°1 en sol mineur pour violoncelle et piano – Allegro moderato – Quasi lento – Allegro
Gabriel Fauré (1845-1924) – Élégie op. 24 – Papillon op. 77
Claude Debussy (1862-1918) – Sonate pour violoncelle et piano – Prologue – Sérénade – Finale
Manuel de Falla (1876-1946) – Danse espagnole extraite de la Vie brève – Danse rituelle du feu