Parlez-moi d’amour !

Tout un week-end décliné sur le thème de l’Amour. Un évènement rassembleur de toutes les générations sous le signe du partage et de la convivialité.

Au programme :

1/ Le samedi 14 février

– de 10h à 12h

Atelier Astro-numérologie avec Mirella Molle, astrologue et numérologue à Bouchet

Numérologie et Amour : avec juste vos nom et prénom, Mirella vous clacul votre nombre de coeur ! Tout un programme …

– de 14h30 à 17h (sessions de 30 mn)

Atelier de coloriage, peinture, collage et pliage facile (dès 4 ans) et pour les plus grands (dès 7 ans), une initiation à l’art de l’origami à partir des symboles de l’amour avec Sylvain Castello, artiste origamiste de Suze la Rousse

– de 15h à 16h

Atelier Saveurs & Parfums « Au nom de la Rose »

Un voyage sensoriel en compagnie de la reine des fleurs, symbole universel d’amour, de passion et de beauté. Une expérience olfactive et gustative guidée par Jacqueline Padilla

Participants : 30 personnes

Tarif 8EUR sur réservation

– de 15h à 17h

Atelier d’écriture « DIRE L’AMOUR’ avec l’écrivaine Mireille Piris de St Paul Trois Châteaux qui sera également intervenue sur notre projet pédagogique avec les élèves de la classe de 3ème français de Cécile Xambon, professeur au collège de Sainte Cécile les vignes.

Comment dire l’Amour ? Un atelier pour explorer les formes d’expression de l’amour : prose, poésie ou chanson. Venez avec votre plus belle plume !

– de 17h à 18h30

Atelier Danse de Couples – Initiation au Tango (ados & adultes)

avec la danseuse Gabrielle Weisbuch de Taulignan

Le Tango parle d’amour … Le Tango est une danse de connexion, d’écoute et de sensations. Et si vous laissiez le tango vous surprendre ? Le temps d’un atelier d’initiation guidé par Gabrielle qui vous fera explorer les bases de cette danse élégante et intense, dans une ambiance conviviale et bienveillante. Pas besoin de savoir danser : le tango commence par un pas, un mouvement du corps et un regard. Allez, lancez-vous !

– à 19h30

Performance Musicale avec Thierry Dauplais, le chanteur guitariste de Bouchet. Après Brassens, Thierry nous invite à découvrir en avant-première un extrait de son spectacle « LOVE SONG ». Un voyage au coeur de grandes chansons d’amour du répertoire français.

Entrée Libre

2/ le dimanche 15 février

– de 11h à 12h30

la conférence « AMOUR DIVIN … AMOUR HUMAIN » de Marie Trindade

Quand les mythes anciens éclairent nos relations d’aujourd’hui.

Depuis la Mésopotamie jusqu’aux rives de la Méditerranée, les grandes civilisations ont transmis à travers leurs mythes et leurs déesses, une même sagesse : l’amour de l’autre commence toujours par l’amour de soi.

A travers les figures d’INANNA/ISHTAR, d’ISIS, de NEPHTYS et de TANIT, cette conférence propose un voyage symbolique au coeur des archétypes féminins sacrés qui relient l’Amour Divin à l’Amour Humain.

– de 15h à 16h

« Amour toujours … ou presque ? » , une lecture colorée par Les Porteuses de Mots de Valréas. Les comédiennes Monique Benintendi Simond et Véronique Decottignies nous font divaguer dans toute la littérature pour nous offrir l’amour dans tous ses états. Tout un programme : de l’amour courtois à l’amour grivois, de l’amour surréaliste à l’amour romantique en passant par l’amour fiction, en prose ou en vers mais aussi en musique.

– à 17h, le spectacle de clôture : « C’EST LA VIDA »

Un spectacle familial, joyeux et tout public (à partir de 6 ans) proposé par la Cie De Fakto.

Aux rythmes ensoleillés de chansons françaises et espagnoles, ce duo de danse célèbre avec humour les instants inoubliables de la vida notamment la quête de l’Amour! Une histoire poétique, où la danse, le rire et les émotions s’entrelacent avec le Hip-Hop et les arts du mime et du geste.

Mise en scène : Patrice Thibaud

Scénario et chorégraphie : Aurélien Kairo

Danseurs : David Walther et Liesbeth Kiebooms