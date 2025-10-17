Nous espérons que vous viendrez nombreux : c’est l’occasion de fouiller dans vos greniers, dans vos cartons, et d’en sortir des images oubliées, même des vieilles publicités, du XXe siècle ou même du XIXe siècle. Si la récolte est importante et intéressante, vous contribuerez ainsi à l’édition d’un livre de photos sur Châteauneuf de Galaure.
Photos et cartes postales, toute image présentant le village et ses habitants.
Partage : « ouvrez-nos vos albums de famille »
Objectif : créer une base de données sur les villages de la Drôme. Vos documents, témoins de la vie quotidienne à Châteauneuf-de-Galaure et ailleurs dans la Drôme, seront reproduits sur place, numérisés puis rendus.
76 rue Geoffroy de Moirans 26330 Châteauneuf-de-Galaure Tél. 07 81 51 72 11
